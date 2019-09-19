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Четверг, 19.09.2019
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СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
12:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известно, что Анастасия Заворотнюк находится в сознании и может самостоятельно дышать.

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вероятно, улучшилось. По предварительным данным, звезда вышла из комы и до сих пор находится в одной из частных клиник Москвы.

Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, не смотря на сообщения СМИ о ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, – говорится в сообщении.

В то же время в соцсетях утверждают, что на территорию клиники неоднократно пытались проникнуть журналисты. Следовательно возле больницы, где находится Анастасия Заворотнюк, установили усиленную охрану. Кроме этого, саму палату актрисы также взяли под надзор. По данным российских СМИ, за снимок Анастасии в больнице издания предлагают более миллиона рублей (больше, чем 370 тысяч гривен).

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Такую информацию прокомментировали медики, передает РБК. Они ставят под сомнение новости о выздоровлении, поскольку кома Анастасии Заворотнюк была вызвана серьезными осложнениями.

"Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отеком мозга. В результате медикаментозного лечения человек может выйти из комы. Но если эта кома вызвана огромной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то мало шансов, что такая глубокая кома может решиться сама собой. Иначе это было бы чудом ", – отметила Наталья Ахтямова.

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Все по теме:

Болезнь, Актриса, Заболевание, Госпитализация, Кома, Знаменитость, Анастасии Заворотнюк.
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