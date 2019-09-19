Леди Гага восхитила поклонников новым образом от бьюти-бренда (Фото)

Новости шоу бизнеса:Презентация бьюти-бренда от Леди Гаги прошла в Санта-Монике.

Не секрет, что Леди Гага любит удивлять окружающих своими эпатажными нарядами. Вот и этот раз не стал исключением. Довершал образ активный макияж со стрелками.

На мероприятие было приглашено более 500 человек, хотя сама Гага назвала праздник по случаю рождения своего детища вечеринкой в "узком кругу". Поздравить певицу пришли такие известные люди, как модель Кири Джонсон, актриса Эшли Симпсон, блогер-трансгендер Никита Драгун, блогер Тайлер Окли.

Отметим, что это не первое празднование рождения марки Haus Laboratories. Первая вечеринка, организованная Леди Гагой, состоялась в середине лета. Однако тогда это событие не привлекло должного внимания, поскольку как раз на это время пришелся разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк, наделавший много шума "русский чат" в Instagram певицы.

Леди Гага долго готовилась к выпуску собственного косметического бренда. Она рассказала о том, что мечтает делиться своей любовью со всем миром. Раньше она делала это через музыку, теперь у нее появилась возможность делать это через макияж. В своей приветственной речи Леди Гага отметила, что у нее получилось преодолеть свои комплексы. Она стала художником и человеком, которым она всегда мечтала стать. При этом совершенно неважно, с макияжем или нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @hauslabs is out now Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 17 Сен 2019 в 10:21 PDT

Однако для собственного образа в столь знаменательный для себя вечер Леди Гага все-таки выбрала вариант с макияжем. Поклонники восприняли ее аутфит неоднозначно и отреагировали по-разному: от восторга до недоумения и обвинений в вульгарности. На вечеринке, посвященной презентации собственного косметического бренда, певица появилась в кожаном корсете и кружевном полупрозрачном комбинезоне с рюшами на руках и на ногах.

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