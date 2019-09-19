Скачать
Четверг, 19.09.2019
Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом
Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом
Трамп и Джонсон обсудили "ответ" на атаки по саудовским нефтебазам
Трамп и Джонсон обсудили "ответ" на атаки по саудовским нефтебазам
Ломаченко остался лидером рейтинга Р4Р
Ломаченко остался лидером рейтинга Р4Р
Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо

Леди Гага восхитила поклонников новым образом от бьюти-бренда (Фото)

Леди Гага восхитила поклонников новым образом от бьюти-бренда (Фото)
10:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Презентация бьюти-бренда от Леди Гаги прошла в Санта-Монике.

Не секрет, что Леди Гага любит удивлять окружающих своими эпатажными нарядами. Вот и этот раз не стал исключением. Довершал образ активный макияж со стрелками.

На мероприятие было приглашено более 500 человек, хотя сама Гага назвала праздник по случаю рождения своего детища вечеринкой в "узком кругу". Поздравить певицу пришли такие известные люди, как модель Кири Джонсон, актриса Эшли Симпсон, блогер-трансгендер Никита Драгун, блогер Тайлер Окли.

Отметим, что это не первое празднование рождения марки Haus Laboratories. Первая вечеринка, организованная Леди Гагой, состоялась в середине лета. Однако тогда это событие не привлекло должного внимания, поскольку как раз на это время пришелся разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк, наделавший много шума "русский чат" в Instagram певицы. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

It was a real #HAUSPARTY. EVERYTHING is available to purchase now at @hauslabs and @amazon... and we have a couple of brand new products for u @kevinmazur @gettyentertainment

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Леди Гага долго готовилась к выпуску собственного косметического бренда. Она рассказала о том, что мечтает делиться своей любовью со всем миром. Раньше она делала это через музыку, теперь у нее появилась возможность делать это через макияж. В своей приветственной речи Леди Гага отметила, что у нее получилось преодолеть свои комплексы. Она стала художником и человеком, которым она всегда мечтала стать. При этом совершенно неважно, с макияжем или нет. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@hauslabs is out now

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Однако для собственного образа в столь знаменательный для себя вечер Леди Гага все-таки выбрала вариант с макияжем. Поклонники восприняли ее аутфит неоднозначно и отреагировали по-разному: от восторга до недоумения и обвинений в вульгарности. На вечеринке, посвященной презентации собственного косметического бренда, певица появилась в кожаном корсете и кружевном полупрозрачном комбинезоне с рюшами на руках и на ногах.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Tomorrow we welcome you to our HAUS. #hauslaboratories goes up for pre-order at midnight PT 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Кейт Мосс засветила стройные ноги в коротком платье (Фото)

Напомним, что Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик - настоящая любимица телезрителей. Артистка всегда излучает позитивную энергетику, а потому для нее прекрасно подходит роль ведущей утреннего шоу "Ранок з Україною". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леди Гага, Макияж, Знаменитость, Эшли Симпсон, Haus Laboratories, Санта-Монике, Узком кругу, Тайлер Окли, Кири Джонсон, Бьюти-бренда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
02 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
03 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
04 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
05 Зеленский и Пенс обсудили украинско-американское сотрудничество: подробности разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
В Киеве ограничивают въезд грузовиков
В Киеве ограничивают въезд грузовиков
Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь