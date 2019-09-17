Лилия Ребрик восхитила своих поклонников стройными ногами (Фото)

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Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок с утреннего эфира на телеканале Украина.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик - настоящая любимица телезрителей. Артистка всегда излучает позитивную энергетику, а потому для нее прекрасно подходит роль ведущей утреннего шоу "Ранок з Україною".

Помимо успешной карьеры, у Лилии Ребрик все в порядке и в других сферах жизни. Так, артистка воспитывает вместе с мужем хореографом Андреем Диким двоих дочерей Полину и Диану.

Сегодня, 17 сентября, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена вместе со своим коллегой по утреннему шоу на телеканале "Украина" Анатолием Анатоличем. На фото Лилия запечатлена в эффектном изумрудном платье длинны миди с большим разрезом на ноге. Примечательно, что в платье нет декольте, а потому эта деталь на ноге выглядит очень благородно и сдержанно.