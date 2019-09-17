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Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)

Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
08:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известная украинская модель и звезда Instagram Ася Микевич придерживается миссии, которую выбрала для себя еще до того, как стала популярной.

Однако делает она это интересным и довольно сексуальным способом. Сделать обнаженные фото на мосту, чтобы его отремонтировали? Легко! Так, что же публикует обольстительная модель – смотрите и читайте на LifeStyle 24. Во время встречи с каждым из них Ася Микович обсуждала ряд проблем, о которых рассказывала в длинных постах. 

Она называет себя "инфраструктурной музой Украины", поскольку делает и публикует пикантные фото с благородной целью – для привлечения внимания к проблемам в стране. Накануне Ася Микович выполнила свое обещание Спор Зеленского заставил модель Асю Микович обнажиться на Новом мосту в Днепропетровске: фото и сфотографировалась обнаженной на Новом мосту в Днепре, причиной которого стало пари Зеленского и Филатова.

Сегодня мы решили сделать подборку самых ярких снимков модели, которая не стесняется показать свое тело в знак протеста. 

 
 
 
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Photographer: @dubnitskiy_david Контролирую работы.

Публикация от Asi (@asi_mikovich)

Помимо того, что Ася Микевич поднимает горячие темы, которые описывает под соблазнительными фотографиями, она публикует обнаженные фото без какого-либо текста. Это также свидетельствует о том, что для девушки такие фотосессии – это определенный вид искусства. 

 
 
 
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Публикация от Asi (@asi_mikovich)

Также свою общественную активность украинская звезда показывает не столь пикантно, однако не менее активно. У нее есть немало selfie с украинскими политиками, среди которых министр инфраструктуры Владимир Омелян, украинский юрист и общественно-политический деятель Игорь Шевченко, городской голова Харькова Геннадий Кернес, а также глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

 
 
 
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За завтраком обсудили с Министром инфраструктуры перспективы развития отрасли мостостроения в Украине.

Публикация от Asi (@asi_mikovich)

Снова в вышиванке: королева Иордании потрясла мир роскошным нарядом 

Стоит отметить, что как каждая Instagram-звезда, украинка не могла не поделиться яркими снимками из отпуска. Под снимками в купальнике на фоне моря поклонники модели шутили, что на ней слишком мало одежды.

Напомним, что телезвезда Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".

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Модель, Знаменитость, Ася Микович, Известная украинская модель.
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