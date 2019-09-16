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Снова в вышиванке: королева Иордании потрясла мир роскошным нарядом

Снова в вышиванке: королева Иордании потрясла мир роскошным нарядом
22:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:На этот раз Ее Величество пришла на запланированную встречу в красном платье с черным орнаментом.

Королева Рания еще со времени коронации Абдаллой II стала народной любимицей. Ее Величество начала внедрять образовательные и социальные проекты, которые до сих пор помогают женщинам. Особое расположение людей королева получила благодаря частым визитам в иорданские города, где она на практике проверяет действенность введенных ею идей.

В понедельник, 16 сентября, волшебная Рания осуществила очередной официальный выход. Королева посетила представительниц племени Балкави. Встреча состоялась в их сообществе, расположенном в столице Иордании, Аммане. И хоть детали их общения пока остаются в секрете, весь мир с восторгом рассматривает первые снимки, опубликованные на официальной странице Рании.

Для особого выхода Ее Величество выбрала роскошное красное платье, украшенное черной геометрической вышивкой. Наряд имел широкие рукава и свободный крой. Стройную талию Рания подчеркнула ремнем и дополнила эффектный образ туфлями на каблуках и лаконичными украшениями.

Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

Как известно, это не единственная вышивка в гардеробе королевы Иордании. На официальные встречи или национальные праздники она любитнадевать платье с орнаментами или блузы, дополняя их классическими юбками или брюками. Таким образом королева Рания на собственном примере демонстрирует, что национальный наряд может выглядеть стильно и современно.

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Вышиванка, Стиль, Наряд, Королева Рания, Королева Иордании.
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