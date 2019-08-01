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Четверг, 01.08.2019
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Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото
Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото

Королева Рания очаровала стильным нарядом: фото
11:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Для важного события королева Иордании подобрала эффектный и красивый наряд, который выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Представительница королевской крови Иордании в очередной раз доказала, что ее отличный вкус тесно пересекается с трендами сезона. 48-летняя Рания лаконично дополнила элегантный образ интересными деталями и подчеркнула свои достоинства. 

Стиль женщин монарших семей всегда отличался необычайной элегантностью, которая сочеталась с современными, трендовыми деталями. Что не менее важно, их образы должны дополнять и подчеркивать их достоинства фигуры.

Королева Иордании Рания смело может давать уроки безупречного стиля или же устраивать мастер-классы, где расскажет, каким должен быть базовый гардероб. 

Иорданская икона стиля часто публикует на своей странице в Instagram так называемые фотоотчеты с событий или мероприятий, которые она посещает. Так, на днях жена Абдаллы II очаровала сеть стильным фото в необычной блузе.

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Перед одежды был белым, а зад – бежевым и удлиненным. Чтобы дополнить образ и добавить ему эффектности королева Рания зафиксировала на талии широкий корсетный пояс, тем самым подчеркнув свою хрупкость. А на ее плече виднелась ручка от сумки, которая была декорирована вышивкой в стиле бохо. 

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Королевская семья, Знаменитость, Королева Рания, Красивый наряд.
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