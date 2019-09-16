Ким Кардашьян рассказала о своей депрессии

Новости шоу бизнеса:Кардашьян призналась, что вопреки страхам ей пришлось собраться ради своей семьи и четверых детей.

Телезвезда Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".

Это аутоиммунное заболевание является хроническим, и хотя при надлежащем лечении больные живут с ним до глубокой старости, волчанка может вызывать тяжелые поражения почек, суставов, сердца и нервной системы.

"Когда вы получаете диагноз, которого не ожидали, ваши мысли путаются, и вы на мгновение погружаетесь в депрессивное состояние: "Хорошо, что может со мной случиться? Какой будет моя жизнь?" Ведь я действительно хочу быть активной ради своих детей, - откровенничает 38-летняя звезда. - Мне действительно пришлось собраться, потому что у меня есть дети и семья, для которой я должна быть позитивной и собранной. Неважно, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на скорбь... а затем разобраться, как относиться к этому позитивно, потому что это не изменится. Нет никакого смысла в депрессии и пребывании в таком настроении".

В браке с рэпером Канье Уэстом Ким Кардашьян родила четверых детей, младшему из которых четыре месяца. В дополнение к материнским обязанностям, звезда готовится к первому экзамену на юриста, снимается в реалити-шоу и управляет несколькими предприятиями, включая косметический бренд KKW beauty и недавно запущенную линию нижнего белья SKIMS.

Кардашьян вспоминает, что когда впервые почувствовала боль в руках, она решила, что ей просто нужно уменьшить физические нагрузки.

"Моя дочка Чикаго была большим ребенком. Она не легкая. Но я очень волновалась, потому что у меня появился мой мальчик Паслом, и я думала, что мне будет тяжело. К счастью, я со всем разобралась, - говорит Ким. - Я принимаю лекарства, так что сейчас все в порядке. Я просто справляюсь с этим день за днем".