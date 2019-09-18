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Кейт Мосс засветила стройные ноги в коротком платье (Фото)

Кейт Мосс засветила стройные ноги в коротком платье (Фото)
22:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Британская супермодель Кейт Мосс в 45 лет может с легкостью похвастаться роскошной фигурой.

Поэтому звезда не упускает возможности надеть сексуальное мини платье, которое подчеркивает ее идеальные формы.

Светская вечеринка в рамках Недели моды в Лондоне не стала исключением. Соблазнительная Кейт Мосс пришла на мероприятие в шелковом мини платье, которое подчеркнуло стройные ноги модели, и накидке, подобранной под тон наряда. Звезда дополнила свой эффектный образ черными колготами и туфлями на каблуках.

Известно, что на вечеринку, которую организовал журнал Vogue, Кейт Мосс пришла не одна. Знаменитую манекенщицу сопровождал ее бойфренд Николя фон Бисмарк. Для совместного выхода он выбрал классический черный костюм и белоснежную рубашку.

Такой эффектный выход звездной пары журналисты уже успели сравнить с образами молодоженов. В СМИ уже давно подозревают, что Кейт Мосс и Николя фон Бисмарк готовятся к свадьбе. Следовательно немало британских таблоидов предположили, что наряд пара символически подобрала, чтобы намекнуть на предстоящую церемонию. Сейчас влюбленные не комментируют никаких предположений, а поклонники с восторгом оценивают роскошный выход Кейт.

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По словам очевидцев, Кейт Мосс уделяла внимание не только своему бойфренду. Во время вечеринки она успела поздороваться с представителями британского Vogue, в частности, с главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулем. Об этом свидетельствует и фото, опубликованное на официальной инстаграм-странице журнала.

Кейт Мосс и Николя фон Бисмарк были не единственными гостями вечеринки Vogue. В британский клуб annabel's приехали также Наоми Кэмпбелл, Джоан Коллинз, Нуми Рапас, Айрис Лоу и Хана Кросс. Во время светского мероприятия знаменитости почтили память Тима Уолкера, выставка работ которого открылась накануне события.

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