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Из консультаций в газовые переговоры: российский министр назвал сроки

Из консультаций в газовые переговоры: российский министр назвал сроки
18:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Российский министр энергетики после сегодняшних трехсторонних газовых переговоров анонсировал их новый раунд через месяц.

Консультации РФ, Еврокомиссии и Украины по газовым вопросам продолжатся через месяц.

Как сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак, такая договоренность была достигнута в ходе завершившихся консультаций 19 сентября.

"Это будут трехсторонние переговоры, но уверен, что в течение этого месяца будут двусторонние контакты", - добавил он.

Напомним, третий раунд консультаций на политическом уровне с участием России и Украины о будущем транзита газа через Украину в период после 2019 года прошел в четверг в Брюсселе. 

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В среду также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы. Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться".

Также непосредственно в день перед встречей Кабинет министров Украины обновил план отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа для выполнения взятых страной обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович начал в четверг подготовку к назначенным на этот день в Брюсселе трехсторонним переговорам о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года со встречи с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и поблагодарил за принятое накануне украинским правительством решение об анбандлинге "Нафтогаз Украины".

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Газ, РФ, Газовые переговоры, Александр Новак.
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