Анбандлинг "Нафтогаза": Кабмин обнародовал обновленный план

Новости Бизнеса:Кабмин оперативно обнародовал постановление про обновленный план анбандлинга "Нафтогаза".

Кабинет министров Украины вечером в среду на правительственном портале обнародовал постановление №840 с обновленным планом отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа.

Кроме того, обнародовано распоряжение №791-р от 18 сентября, которым будущий оператор ГТС Украины ПАО "Магистральные газопроводы Украины" передан в управление Минфина.

С принятием нового плана отделения постановления КМУ №496 от 1 июля 2016 года и №800 от 9 ноября 2016 года об анбандлинге и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" утратят силу.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, правительство Украины утвердило анбандлинг для НАК "Нафтогаз Украины", что позволяет завершить выделение независимого оператора газотранспортной системы Украины.

национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" призывает производителей тепловой энергии как можно скорее подписать договоры на поставку природного газа.