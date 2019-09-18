План анбандлинга "Нафтогаза" обновлен: решение Кабмина

Новости Украины:В Кабмине разделили полномочия оператора ГТС и "Нафтогаза".

Правительство Украины утвердило анбандлинг для НАК "Нафтогаз Украины", что позволяет завершить выделение независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Он отметил, что в правительстве заложили четкие сроки и ответственность сторон за выполнение анбандлинга.

Премьер-министр Украины прокомментировал данное решение. Он считает, что благодаря ему у нас откроется возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС.

"Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - заявил Гончарук.

В Правительстве считают, что с завершением анбандлинга Украина сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.