Песков: Газовые переговоры с Украиной не принесут никаких договоренностей

Новости Украины:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что переговоры должны вестись между министерствами, однако не стоит рассчитывать на конкретный результат.

В Кремле не питают особых надежд относительно переговоров по газу. Такое мнение озвучил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос журналистов, возможно ли сближение сторон па по газовому вопросу, встреча которых должна пройти завтра, Дмитрий Песков посоветовал обратиться за ответом в "Минэнерго". В тоже время он подчеркнул, что переговоры - это экономический вопрос и министерствам придется договариваться.

Дмитрий Песков добавил, что не стоит ожидать от этой встречи каких то конкретных договоренностей. По его мнению, чтобы прийти к консенсусу предстоит еще много работы.

Накануне проведения трехсторонних переговоров правительство Украины утвердило план по отделению газатранспортной системы от Национальной компании "Нафтогаз Украина".

По словам Алексея Оржеля, министра энергетики и защиты окружающей среды, правительство разработало план анбандинга а также установили зону ответственности каждой из сторон. Он подчеркнул, что такое решение является важным, особенно накануне переговоров которые, должны пройти 19 сентября.

"Могу констатировать: мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора согласно требованиям Третьего энергетического пакета и европейского законодательства", - отметил министр.