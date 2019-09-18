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Песков: Газовые переговоры с Украиной не принесут никаких договоренностей

Песков: Газовые переговоры с Украиной не принесут никаких договоренностей
15:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что переговоры должны вестись между министерствами, однако не стоит рассчитывать на конкретный результат.

В Кремле не питают особых надежд относительно переговоров по газу. Такое мнение озвучил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.  

В ответ на вопрос журналистов, возможно ли сближение сторон па по газовому вопросу, встреча которых должна пройти завтра, Дмитрий Песков посоветовал обратиться за ответом в "Минэнерго". В тоже время он подчеркнул, что переговоры - это экономический вопрос и министерствам придется договариваться. 

Дмитрий Песков добавил, что не стоит ожидать от этой встречи каких то конкретных договоренностей. По его мнению, чтобы прийти к консенсусу предстоит еще много работы. 

План анбандлинга "Нафтогаза" обновлен: решение Кабмина

Накануне проведения трехсторонних переговоров правительство Украины утвердило план по отделению газатранспортной системы от Национальной компании "Нафтогаз Украина". 

По словам Алексея Оржеля, министра энергетики и защиты окружающей среды, правительство разработало план анбандинга а также установили зону ответственности каждой из сторон. Он подчеркнул, что такое решение является важным, особенно накануне переговоров которые, должны пройти 19 сентября. 

"Могу констатировать: мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора согласно требованиям Третьего энергетического пакета и европейского законодательства", - отметил министр.

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Газ, Украина, Россия, Переговоры, Дмитрий Песков, Алексей Оржель.
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