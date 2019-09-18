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Давайте быстрее: "Нафтогаз" призывает подписывать договора на поставку газа

Давайте быстрее: "Нафтогаз" призывает подписывать договора на поставку газа
12:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" призывает производителей тепловой энергии как можно скорее подписать договоры на поставку природного газа

Отмечается, что проекты соответствующих договоров уже разосланы по электронной почте всем теплопроизводителям и обнародованы на сайте "Нафтогаза".

В компании подчеркивают, что от своевременного подписания договоров с "Нафтогазом" и включения производителей тепловой энергии в Реестр потребителей зависит своевременное начало отопительного сезона в Украине и подача тепла в жилища одновременно с наступлением холодов.

"Нафтогаз" также обращает внимание, что компания ожидает принятия НКРЭКУ постановления «О внесении изменений в правила поставки природного газа», которое позволит не применять финансовые санкции к предприятиям-производителям тепловой энергии (в том числе ОСМД с собственными котельными), фактическое потребление газа которыми отличается от заказанных объемов.

АМКУ: "Газовый запас" слишком дорогой для Нафтогаза

После принятия этого постановления "Нафтогаз" планирует внести соответствующие изменения в договоры с производителями тепла. Во избежание дополнительной финансовой нагрузки на теплопроизводителей, сейчас предельный размер допустимого отклонения фактического потребления газа от заказанных объемов изменен с 5 на 10%.

"Нафтогаз Украины" планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) – до 20 млрд куб. м, чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет. 

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Газ, Нафтогаз, Контракт, Тепло.
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