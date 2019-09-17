АМКУ: "Газовый запас" слишком дорогой для Нафтогаза

Новости Бизнеса:В Антимонопольном комитете Украины отметили, что потребители будут переплачивать за стоимость потребленного газа.

Информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", о продукте "Газовый запас" в рамках акции "Твоя энергонезависимость" не содержит полных и точных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.

Об этом пишет Антимонопольный комитет по результатам расследования.

"Согласно этому соглашению, потребитель, оплачивая поставщику средства из расчета заказанных объемов природного газа по цене, определенной в этом соглашении, приобретает право получить эти объемы в период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года только в случае, если действующие на момент поставки цены будут выше, чем цена, по которой была осуществлена предоплата. В случае, если в течение того же периода цена на природный газ будет ниже цены, по которой была осуществлена предоплата, бытовому потребителю необходимо будет дополнительно оплатить стоимость потребленного природного газа, несмотря на наличие предоплаченного объема природного газа", - рассказали в АМКУ.

Комитет разъяснил, что, если цена на газ зимой будет ниже, чем оплаченная по акции в сентябре, то потребителю придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и более низкой, цене.

"А за уже приобретенный средства не вернутся - просто этот объем "будет ждать", пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газа для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за 1 тыс. кубометров и была на 226 грн ниже цены по акции "Твоя энергонезависимость", - добавили в АМКУ.

В комитете подчеркивают, что потребитель, не имея полной и точной информации, может быть введен в заблуждение.

Также АМКУ отмечает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не утверждала Дополнительное соглашение к этому договору и изложенные в нем условия.

"Конкуренция дает свой положительный эффект, в том числе в виде снижения цены, только когда является добросовестной. Т.е., когда потребитель делает свой выбор в пользу того или иного поставщика на основании полной и точной информации о ценах и условиях приобретения продукта", - сообщили в комитете.