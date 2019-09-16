Коболев: ГТС Украины и Словакии могут поставлять российский газ в Европу

Новости Бизнеса:Андрей Коболев заявил, что ГТС Украины и Словакии могут поставлять российский газ на территорию Европы вместо газопровода OPAL.

Газотранспортные системы Украины и Словакии готовы обеспечить поставки в Европу российского газа вместо газопровода OPAL, доступ к мощностям которого был ограничен.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL", - написал он. "Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда… Хорошо, что суд восстановил справедливость и защитил конкуренцию. И все же, лучше вообще не создавать возможности для злоупотреблений", - добавил он.

Немецкий оператор OPAL Gastransport GmbH & Co газопровода OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, заявил об ограничении доступа к мощностям газопровода с 14 сентября согласно решению Европейского суда. Ранее, Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского "Газпрома" к газопроводу OPAL.

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.