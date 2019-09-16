Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Сегодня Международный день охраны озонового слоя
Сегодня Международный день охраны озонового слоя

Коболев: ГТС Украины и Словакии могут поставлять российский газ в Европу

Коболев: ГТС Украины и Словакии могут поставлять российский газ в Европу
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Андрей Коболев заявил, что ГТС Украины и Словакии могут поставлять российский газ на территорию Европы вместо газопровода OPAL.

Газотранспортные системы Украины и Словакии готовы обеспечить поставки в Европу российского газа вместо газопровода OPAL, доступ к мощностям которого был ограничен.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL", - написал он. "Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда… Хорошо, что суд восстановил справедливость и защитил конкуренцию. И все же, лучше вообще не создавать возможности для злоупотреблений", - добавил он.

Немецкий оператор OPAL Gastransport GmbH & Co газопровода OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, заявил об ограничении доступа к мощностям газопровода с 14 сентября согласно решению Европейского суда. Ранее, Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского "Газпрома" к газопроводу OPAL.

Представлена новая модель отделения оператора ГТС

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, ГТС, Нафтогаз, OPAL.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 В украинских военных в 2020 году будет новый мундир
05 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
&quot;Ничего не могу поделать&quot;: украинскую певицу преследует маньяк
"Ничего не могу поделать": украинскую певицу преследует маньяк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь