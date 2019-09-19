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Третий раунд "газовых" консультаций пройдет в Брюсселе: повестка дня

Третий раунд "газовых" консультаций пройдет в Брюсселе: повестка дня
05:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Очередной раунд трехсторонних консультаций о будущем транзите газа через Украину пройдет в Брюсселе.

Третий раунд консультаций на политическом уровне с участием России и Украины о будущем транзита газа через Украину в период после 2019 года пройдет в четверг в Брюсселе. Предыдущие консультации состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

В релизе Еврокомиссии накануне встречи подробно перечисляется ее повестка: "основное внимание будет уделено следующим вопросам: инкорпорация норм ЕС в сфере энергетике в будущее рамочное соглашение; целесообразный срок действия будущего контракта; требуемые объемы поставок с возможностью их изменения; тарифы".

В преддверии заседания Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской Комиссии, курирующий вопросы создания Энергетического союза, проведет двусторонние встречи с делегацией Украины, которую возглавляет Министр энергетики Алексей Оржель, и с делегацией России, которую возглавляет Министр энергетики Александр Новак. Также будут присутствовать главы "Нафтогаза" и "Газпрома".

Шефчович днем ранее заявил: "Я убежден, что успех консультаций направит мощный положительный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона".

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В среду также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы. Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться".

Также непосредственно в день перед встречей Кабинет министров Украины обновил план отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа для выполнения взятых страной обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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Газ, Украина, Брюссель, Россия, Газовые переговоры, Транзит газа, Марош Шефчович.
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