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Кулеба: Украина усилила свои позиции перед газовыми переговорами с РФ

Кулеба: Украина усилила свои позиции перед газовыми переговорами с РФ
16:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Кулеба считает, что отделения газотранспортной системы от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", усиливает позицию Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что решение Кабинета министров, которым утверждена модель отделения газотранспортной системы от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг - ред), усиливает позицию Украины на газовых переговорах с Российской федерацией о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны после 2019 года.

Об этом он сказал на совместном заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"Сегодня правительство приняло долгожданное решение о анбандлинге "Нафтогаза", и завтра наша делегация будет участвовать в трехсторонних переговорах с Россией и Европейским Союзом, уже имея прочную позицию", - отметил Кулеба.

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"Позиция правительства относительно энергетического сектора - мы выстраиваем этот сектор экономики Украины по европейским правилам в тесном диалоге с Европейским Союзом, мы интегрируемся на энергетическом треке", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сегодняшнее решение Кабинета министров, которым утверждена модель отделения газотранспортной системы от НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), позволяет до конца года завершить выделение независимого оператора ГТС Украины.

Переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию Украинского государства назначены на 19 сентября.

4 сентября стало известно, что новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегацию на этих переговорах.

Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электроэнергии.

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Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзитау и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.

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Газ, Переговоры, Кабмин, Нафтогаз Украина, Дмитирий Кулеба.
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