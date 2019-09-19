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Шефчович благодарит Оржеля за решение по анбандлинге "Нафтогаза"

Шефчович благодарит Оржеля за решение по анбандлинге "Нафтогаза"
15:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" накануне трехсторонних газовых переговоров.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович начал в четверг подготовку к назначенным на этот день в Брюсселе трехсторонним переговорам о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года со встречи с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и поблагодарил за принятое накануне украинским правительством решение об анбандлинге "Нафтогаз Украины".

"Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге "Нафтогаз Украины" как элемент, важный для успешного результата трехсторонних переговоров", – написал он на своей странице в Twitter после переговоров с украинским министром.

Миссия Украины в ЕС сообщила, что на встрече Шефчовича с украинской делегацией была подтверждена общая позиция: "европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены".

"Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательные", – прокомментировал, в свою очередь, первые встречи в Брюсселе перед трехсторонними переговорами глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Как сообщалось, ЕС и другие международные партнеры с конца 2018 года ранее критиковали Киев за задержку в практической реализации анбандлинга "Нафтогаза".

Кабмин Украины накануне назначенных на 19 сентября трехсторонних переговоров обновил план анбандлинга от НАК "Нафтогаз Украины" транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэколгии Минфину. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность "МГУ". Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

Третий раунд консультаций на политическом уровне с участием России и Украины о будущем транзита газа через Украину в период после 2019 года пройдет в четверг в Брюсселе. 

В среду также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы. Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться".

Также непосредственно в день перед встречей Кабинет министров Украины обновил план отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа для выполнения взятых страной обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Газовые переговоры, Марош Шефчович, Алексей Оржель.
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