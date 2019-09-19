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Следователи определились с подозрением "минеру" моста в Киеве

Следователи определились с подозрением "минеру" моста в Киеве
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Угрожавшему взорвать Мост метро в Киеве мужчине в прокуратуре сообщено подозрение.

Следователь Днепровского районного управления полиции сообщил о подозрении мужчине, который днем ранее угрожал взорвать Мост метро в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал. На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатка и оружие найдены не были. В результате проведения сотрудниками "КОРД" спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал.

Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ

Напомним, 18 сентября около 16.00 мужчина на кабриолете с флагом Украины заблокировал мост Метро в Киеве и стал угрожать взорвать его

В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по задержанию, во время которого по мосту было перекрыто движение автомобилей и поездов метрополитена. В результате злоумышленника удалось задержать без применения оружия.

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Личность мужчины установлена – это бывший военнослужащий, родился в Крыму. Его доставили в полицию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, угрожавший взорвать Мост метро в Киеве, находился под действием наркотиков, глава МВД намерен ходатайствовать о взятии его на поруки и минимальном наказании.

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Киев, Минер, Прокуратура Киева, Мост Метро.
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