Ситуация на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция происходящего

Новости Украины:Неизвестный угрожает взорвать мост или стрелять.

18:58 На место происшествия приехали полицейские БТРы.

18:30 Полиция запустила дрон.

18:13 Правоохранители сообщают о проведении спецоперации возле моста Метро. Глава Нацполиции Киева сообщил о том, что неизвестный угрожает взрывом и осуществляет обстрелы.

У Києві біля мосту Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція. "Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито", - повідомив Андрій Крищенко. pic.twitter.com/eiHirCaaB0 — МВС України (@MVS_UA) September 18, 2019

Сегодня, 18 сентября, неизвестный на кабриолете с флагом Украины заблокировал мост Метро в Киеве. Он угрожает взорвать мост или стрелять.

Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.