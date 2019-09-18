Террорист в Киеве: Мост Метро перекрыли из-за угрозы взрыва

Новости Украины:На место ЧП выехали правоохранители.

В Киеве мост Метро заблокировано. Неизвестный угрожает взорвать мост или стрелять.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на информацию полиции Киева.

По словам заместителя начальника отдела коммуникации столичной полиции Яны Неруш, на мосту находится мужчина, который угрожает стрелять или взорвать мост.

"Правоохранители, патрульные, следственная оперативная группа Главка выехали на место", — отметила она.

В связи с анонимным звонком о минировании красная линия метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

«Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами», — сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.