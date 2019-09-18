Без вести пропавшего солдата нашли в Зоне отчуждения

Полиция обнаружила военно-контрактника, который считался пропавшим без вести. Оказалось, что он скрывался на территории зоны Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Киевской области.
В сообщении говорится, что вовремя патрулирования Зоны отчуждения был выявлен солдат, который с 5 сентября считается пропавшим без вести и объявлен в розыск.
Гражданин незаконно проник на зону.
О том, что нашли военнослужащий был найден сообщили командиру.
Напомним, 10 сентября на Донбассе был ранен один украинский военный. 14 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины Максим Кондратюк.