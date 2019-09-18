Без вести пропавшего солдата нашли в Зоне отчуждения

Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.

Полиция обнаружила военно-контрактника, который считался пропавшим без вести. Оказалось, что он скрывался на территории зоны Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Киевской области.

В сообщении говорится, что вовремя патрулирования Зоны отчуждения был выявлен солдат, который с 5 сентября считается пропавшим без вести и объявлен в розыск.

Гражданин незаконно проник на зону.

О том, что нашли военнослужащий был найден сообщили командиру.

Напомним, 10 сентября на Донбассе был ранен один украинский военный. 14 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины Максим Кондратюк.