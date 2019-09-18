Движение транспорта по мосту Метро частично возобновили

Новости Украины:В Киеве возобновлено движение транспорта с левого на правый берег по мосту Метро.

В столице сейчас открыто движение транспорта с левого на правый берег по мосту Метро через реку Днепр.

Об этом сообщает полиция Киева на странице в Facebook.

"Ситуация возле моста Метро: движение транспорта с левого на правый берег возобновлено", - информирует полиция.

Отмечается, что полицейские максимально оперативно проводят следственные действия, чтобы пустить машины на левый берег.

Как известно, около 16.30 столичный метрополитен сообщил, что в связи с сообщением о минировании ряд станций красной линии метро закрыты. Отмечалось, что участок от станции "Дарница" до станции "Арсенальная" проверяется специалистами-взрывотехниками.

Позже стало известно, что закрыто движение транспорта по мосту Метро из-за угроз неизвестного с оружием взорвать мост.

Около 20.00 Главное управление Нацполиции в г. Киеве сообщило, что мужчина задержан.

В настоящее время уже возобновлена работа всех станций на красной ветке метрополитена.