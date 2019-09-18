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Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ

Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
21:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Глава нацполиции Киева Андрей Грищенко рассказал, что злоумышленник, который хотел подорвать мост Метро, умалчивает о мотивах своих действий

Мужчина, задержанный из-за угроз взорвать мост Метро в Киеве, не высказывал никаких требований.

Об этом журналистам рассказал после завершения спецоперации начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, задержанный только кричал, что у него есть взрывчатка, которая сдетонирует, если к нему приблизятся.

Также Крищенко сказал, что после сообщения об угрозах в столице был введен план ”Сирена”, и сразу после подтверждения информации, что этот мужчина вооружен, движение по мосту было перекрыто. После этого была введена операция ”Гром”.

”Было поднято по тревоге центральное управление полиции, выдвинули спецподразделение ”КОРД”. Также была задействована Нацгвардия. В ходе первоочередных мероприятий была установлена личность этого мужчины, это бывший военнослужащий. Три месяца назад у него уже изъяли взрывчатку. И поэтому мы были уверены, что его угрозы реальны”, - отметил Крищенко.

Также он рассказал, что в ходе операции он по телефону разговаривал с задержанным, также разговор проводил психолог. Однако на контакт мужчина не шел и требовал переговорить со своей девушкой. ”Никаких разумных требований и разумных связных мыслей у него не было. Поэтому было принято решение организовать штурм”, - сказал Крищенко.

Террориста, который хотел подорвать мост Метро, задержали: детали

Он добавил, что при задержанном не нашли взрывчатки. Сейчас взрывотехники проводят осмотр автомобиля задержанного и осматривают место происшествия.

Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого он выстрелом повредил полицейский дрон, который упал в Днепр.

При задержании он сопротивления не оказывал, визуально был трезв.

Правоохранители при задержании огонь не открывали.

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Виталий Кличко, Киев, Взрыв, Стрельба, Мост, Правоохранители, Арсен Аваков, Андрей Крищенко, Нацполиция.
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