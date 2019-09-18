Террориста, который хотел подорвать мост Метро, задержали: детали

Новости Украины:Спецназ задержал мужчину, угрожавшего подорвать Мост метро в Киеве.

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего подорвать Мост метро в Киеве, сообщил ведущий телеканала NewsOne в прямом эфире.

По словам ведущего, силовики задержали его и посадили в автозак.

По информации СМИ со ссылкой на источники, этого мужчину зовут Алексей Белько, он уроженец пгт Форос, Крым.

Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, был задержан в ходе совместной операции отрядов "Альфа" и "Корд", сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в среду городской голова Киева Виталий Кличко рассказал журналистам неподалеку от места события, что здесь находится руководство МВД и Национальной полиции.

"Сейчас министр внутренних дел, руководство полиции Киева находятся, готовится операция, чтобы взять ситуацию под контроль, и этого человека также под контроль. Его уже идентифицировали, предварительно он находится то ли в стадии алкогольного опьянения. С ним уже говорили по телефону, он уже говорил со своими знакомыми по телефону. Требования пока его не понятны, мотив также не понятен. Большая вероятность, что он находится под наркотиками", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что есть информация от полиции о том, что мужчина сбил квадрокоптер, который зафиксировал его лицо, его личность установлена.

"Согласно данным с сайта Киевгорадминистрации", Белько является участником АТО и подавал ходатайство на получение земельного участка. Он имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.