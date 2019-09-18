На мосту Метро в Киеве раздались два выстрела

Новости Украины:Во время спецоперации на мосту Метро были слышны выстрелы.

На столичном мосту Метро проходит спецоперация, на месте присутствовал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщает МВД Украины в Twitter.

"На мосту" Метро "в настоящее время проходит спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. На месте находится начальник полиции Киева Андрей Крищенко", - говорится в сообщении.

#Київ: На мосту «Метро» в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, Патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко pic.twitter.com/n34cQaeItx — МВС України (@MVS_UA) September 18, 2019

С места события передают, что раздались два выстрела.

Как сообщалось, на мосту Метро в Киеве заблокировал движение неизвестный. Он стреляет и угрожает взрывом. Полиция перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.