Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)

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16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Арсен Аваков будет ходатайствовать о взятии на поруки и минимальном наказании для бывшего военного, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, угрожавший взорвать Мост метро в Киеве, находился под действием наркотиков, глава МВД намерен ходатайствовать о взятии его на поруки и минимальном наказании.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков. (…) Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По словам министра, ходатайство будет подано от него лично и от командира спецподразделения КОРД, а также от "ребят, проводивших вчерашнее задержание".

"Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - добавил Аваков.

"Минеру" моста Метро не будут предъявлять обвинения в терроризме (Видео)

Меж тем, адвокат Маси Найем сообщил, что виделся с Белько.

"Белько Алексей рассказал обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям. Оружие, которое было у него, - зарегистрировано. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, и это также подтверждают следователи. Мотив его действий - привлечь к себе внимание общества", - написал Найем в Фейсбуке.

По словам адвоката, подозрение вручат в четверг, квалификация – ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия). Меру пресечения будут избирать в пятницу, "скорее всего, будут просить взятие под стражу".

Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ

Напомним, 18 сентября около 16.00 мужчина на кабриолете с флагом Украины заблокировал мост Метро в Киеве и стал угрожать взорвать его. В течение нескольких часов злоумышленника задержали.

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Киев, МВД, Арсен Аваков, Мост Метро.
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