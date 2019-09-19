"Минеру" моста Метро не будут предъявлять обвинения в терроризме (Видео)

Новости Украины:В Нацполиции сообщили, что не будут выдвигать обвинения в терроризме мужчине, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве 18 сентября.

Об этом рассказал Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Он отметил, что в прокуратуре согласовано подозрение по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании). Такая позиция полиции согласована с прокуратурой.

Андрей Крищенко сообщил, что "минер" не выдвигал никаких политических требований, у него не обнаружили никаких взрывоопасных предметов и причиной такого поведения, по его мнению, стали "жизненные трудности". Однако окончательную причину происшествия определит следствие и психиатрическая экспертиза.

"У него не было фактически взрывоопасных предметов, он не пытался его подорвать", - сказал Крищенко на брифинге 19 сентября.

Руководитель киевской полиции отметил, что в "минера" не стреляли на поражение потому, что этот мужчина не производил выстрелы в сторону людей, а сбил из ружья лишь дрон.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда подчеркнула, что угрожавший подорвать мост мужчина не хотел устроить теракт, а лишь хотел привлечь к себе внимание. Коляда подчеркнула, что задержанный является ветераном, однако министерство не оправдывает его действия.

"Он не имел намерения подрывать мост, хотел только привлечь внимание", - сказала Коляда на брифинге 19 сентября в Киеве.

Напомним, 18 сентября около 16.00 мужчина на кабриолете с флагом Украины заблокировал мост Метро в Киеве и стал угрожать взорвать его. В течение нескольких часов злоумышленника задержали.