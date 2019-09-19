Захват Моста метро в Киеве: Минветеранов намерено защищать интересы "минера"

Новости Украины:Минветеранов заявило о защите интересов Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве.

Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать Мост метро в Киеве, и готово предоставить любую помощь в коммуникации между задержанным и теми, "кого это может касаться". В пресс-службе ведомства попросили не распространять фейковую информацию.

"Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника русско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в среду вечером.

Также в ведомстве подчеркнули, что готовы предоставить любую помощь в коммуникации между Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами.

"Именно поэтому мы призываем граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что команда будет внимательно следить за ходом событий и информировать общество, "когда об этой ситуации появится больше достоверной информации".

В ведомстве выразили благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации.

Как сообщалось, 18 сентября участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" не работал в течение нескольких часов из-за ситуации на Мосту метро, где мужчина угрожал взрывом. Оружия он не применял и четких требований не выдвигал.

"Минера" в среду вечером, после долгих переговоров, задержало спецподразделение КОРД.