О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон

Новости Бизнеса:Стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС.

Прошедшие трехсторонние переговоры (Украина-Россия-ЕК) выявили общее понимание сторон, что новый контракт на транзит российского газа по территории Украины должен основываться на законодательстве ЕС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Обе стороны согласились в принципе, что будущий контракт должен основываться на законодательстве ЕС. Украина постепенно внедряет правила ЕС по энергетике; "Газпром" хорошо знаком с ними в своих коммерческих отношениях", - сообщается на его странице в Twitter.

Россия, Украина и ЕС в рамках трехсторонних консультаций по газу обсуждают правовой вопрос нового контракта РФ с Украиной, сообщил в эфире телеканала глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, это вопрос правовой. По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит. Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал он.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель позитивно оценивает состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние консультации по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.

"Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга… Европейская сторона будет сотрудничать и поддерживать Украину по части необходимых действий для сертификации оператора ГТС, российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам", – сказал он в ходе состоявшегося после переговоров общения с журналистами в четверг.

Украина со своей стороны передала дорожную карту отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа и сертификации оператора.

"Украина передала сторонам также проекты договоров об interconnection, а также проект договора о транспортировке. Мы, со своей стороны, максимально активно занимаемся тем, чтобы мы могли с 1 января подписать договора в полном соответствии с европейским энергетическим законодательством", – сказал он.

Ранее сообщалось, по словам российского министра энергетики, консультации РФ, Еврокомиссии и Украины по газовым вопросам продолжатся через месяц.