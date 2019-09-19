Обновление iOS 13 теперь доступно: особенности операционной системы

Новости технологии:Вместе с новыми iPhone 11 компания Apple анонсировала выход обновленной операционной системы iOS 13.

Заметим, представили софт еще на WWDC 2019, в июне и в июле все желающие получили возможность протестировать обновления. Теперь же полноценная iOS 13 доступна всем пользователям.

Когда ждать обновления? Для широкого круга пользователей iOS 13 стала доступной 19 сентября. За день до того, как новые iPhone поступят в продажу.

При этом версия iOS 13.1 вместе с iPadOS появится уже в понедельник – 30 сентября. iPadOS будет доступна для iPad Air 2, всех моделей iPad Pro, iPad 5 поколения и более новых версий, а также iPad mini 4 и более новых версий.

Напомним, "яблочная" корпорация не обновит ряд смартфонов. iOS 13 получат владельцы всех iPhone начиная с iPhone 6S и iPhone SE, а также пользователи нового iPod touch седьмого поколения. iPadOS будет доступна для всех моделей начиная с iPad Air 2 и iPad mini 4.

Главные особенности iOS 13. Самым ожидаемым изменением в обновленной ОС стало появление темной темы. Все стандартные программы были обновлены и получили поддержку новой функции. Активировать черный интерфейс можно в центре управления или настройках.Среди других существенных изменений также новый дизайн приложения "Карты". Они получили аналог функции Street View, который доступен в картах от Google. Кроме того, в этом режиме будет отображаться информация обо всех заведениях и домах.

Apple to Release iOS 13 on September 19, iOS 13.1 and iPadOS on September 30 https://t.co/oTS0Jf9cYs by @julipuli pic.twitter.com/hkDw9iux3d — (@MacRumors) 10 сентября 2019 г.

Большое внимание Apple уделила безопасности данных. В iOS 13 добавили расширенное управление геолокациями. Также Apple реализовала возможность авторизации в приложениях, на сайтах и в сервисах с помощью собственной платформы. Для этого достаточно подтвердить свою личность через Face ID, Touch ID или пароль. Благодаря этому разработчики программы или сервиса не будут получать доступ к персональным данным пользователя, как если бы он вошел через аккаунт Google, Facebook или другой социальной сети.

Если же при регистрации нужно указать электронную почту, Apple зашифрует ее для каждой программы. Благодаря этому после выхода из аккаунта не будет приходить надоедливая реклама и спам.

Изменения коснулись и встроенного редактора изображений. Алгоритмы обработки стали работать корректнее и даже при использовании режима "Авто". Кроме того, появились новые эффекты для режима портретного освещения и возможность регулировки их интенсивности. Кроме того, редактирование вместе с разными фильтрами также есть и для видео.

Некоторые изменения коснулись и приложения FaceTime. Зокрма, iPhone научились корректировать направление взгляда владельца в реальном времени, даже, если его взгляд направлен не в камеру. Apple применила технологию дополненной реальности ARKit для "исправления" картинки. В комбинации с датчиком TrueDepth она точечно "искажает" лицо пользователя, почти не затрагивая перспективу фона.

Как работает новая функция в FaceTime-смотрите видео

Среди новых функций iOS 13 стоит также отметить и оптимизацию заряда. Согласно описанию, опция помогает замедлить деградацию аккумулятора, сокращая время, когда iPhone находится в полностью заряженном состоянии.

Система анализирует, как человек ежедневно заряжает и использует смартфон – и ограничивает зарядку аккумулятора до 80%. Если же технология "поймет", что владельцу гаджета недостаточно 80% для комфортного использования смартфона, тогда ограничение будет увеличено.

Это означает, что автономность iPhone от одного заряда должна уменьшиться, но зато аккумулятор в течение времени будет сохранять свою емкость.

Подробнее о каждой из функций и особенностях новой ОС вы можете узнать из нашего материала.