Обновление iOS 13 теперь доступно: особенности операционной системы

Заметим, представили софт еще на WWDC 2019, в июне и в июле все желающие получили возможность протестировать обновления. Теперь же полноценная iOS 13 доступна всем пользователям.

Когда ждать обновления? Для широкого круга пользователей iOS 13 стала доступной 19 сентября. За день до того, как новые iPhone поступят в продажу.

При этом версия iOS 13.1 вместе с iPadOS появится уже в понедельник – 30 сентября. iPadOS будет доступна для iPad Air 2, всех моделей iPad Pro, iPad 5 поколения и более новых версий, а также iPad mini 4 и более новых версий.

Напомним, "яблочная" корпорация не обновит ряд смартфонов. iOS 13 получат владельцы всех iPhone начиная с iPhone 6S и iPhone SE, а также пользователи нового iPod touch седьмого поколения. iPadOS будет доступна для всех моделей начиная с iPad Air 2 и iPad mini 4.

Главные особенности iOS 13. Самым ожидаемым изменением в обновленной ОС стало появление темной темы. Все стандартные программы были обновлены и получили поддержку новой функции. Активировать черный интерфейс можно в центре управления или настройках.Среди других существенных изменений также новый дизайн приложения "Карты". Они получили аналог функции Street View, который доступен в картах от Google. Кроме того, в этом режиме будет отображаться информация обо всех заведениях и домах.

Apple to Release iOS 13 on September 19, iOS 13.1 and iPadOS on September 30 https://t.co/oTS0Jf9cYs by @julipuli pic.twitter.com/hkDw9iux3d

— (@MacRumors) 10 сентября 2019 г.