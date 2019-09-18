Самая продаваемая модель: iPhone 11 повторяет успех iPhone XR

Новости технологии:iPhone 11 становиться самой популярной моделью по предзаказам.

Похоже, iPhone 11, младший из представленных неделю назад смартфонов, решил повторить успех прошлогоднего iPhone XR, который стал самой популярной моделью за 12 месяцев.

Уже в лидерах:

Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился первыми итогами предзаказов на линейку новых iPhone. По его данным, на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max приходится 55% всех предзаказов, тогда как у iPhone 11 почти половина общего показателя - 45%.

Видимо, уже и сама Apple поняла, что надо делать ставку на более доступные модели. Не зря iPhone 11 стоит дешевле iPhone XR (на старте продаж), а стоимость "старших братьев" осталась прежней.

Тем не менее, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max тоже не теряют позиций: у прошлогодних iPhone XS и XS Max было "всего" 45% предзаказов.

По прогнозам, до конца года Apple сможет продать до 75 миллионов новых моделей, хотя сама компания ожидает существенного снижения выручки.