Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)

Новости спорта:Александрия не смогла взять очки в первом туре группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

Второй представитель Украины в групповом раунде Лиги Европы Александрия играла против немецкого Вольфсбурга. Поединок проходил в Германии, на стадионе "Фольксваген Арена".

Вольфсбург - Александрия 3:1

Голы: Арнольд (20), Мехмеди (24), Брекало (67) - Банада (66)

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало

Александрия: Панькив — П. Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Довгий, Банада, Лучкевич, Третьяков — Ситало

Лучшие моменты (1-й тайм):

Лучшие моменты (2-й тайм):

Вольфсбург на правах фаворита противостояния с первых минут игры взял под контроль мяч и искал подходы к воротам Александрии. По началу подопечным Шарана удавалось сдерживать натиск немецкого клуба, но на долго не хватило украинцев. На 20 минуте матча Арнольд решился пробить издали и как оказалось, к сожалению для украинских фанатов, не зря. Мяч после его удара оказался в воротах. Тут стоит отметить серьезную ошибку вратаря Панькива.

Не успели футболисты Александрии отойти после первого пропущенного гола, который был как снег на голову для украинской команды, как спустя четыре минуты прилетел второй. Адмир Мехмеди принял мяч в штрафной Александрии и эффектным ударом забросил снаряд за спину Панькиву.

Пропустив два гола за короткий период времени александрийцы приуныли и чуть не пропустили еще и третий гол ближе к концовке первого тайма.

Второй тайм прошел полностью под контролем хозяев поля. Раз за разом игроки Вольфсбурга создавали полумоменты у ворот команды Шарана. На 66 минуте после подачи со штрафного в исполнении Гречишкина все же удалось Александрии сократить разрыва в счете до минимального, гол забил Банада. Но буквально в следующей атаке с передачи Мехмеди Йосип Брекало забил третий гол в ворота Панькива, быстро вернув Вольфсбургу комфортное преимущество.

На 83 минуте счет и вовсе мог стать разгромным, после навеса хавбека Вольфсбурга защитник александрийцев срезал мяч в свои ворота, но спасла перекладина.

Во втором туре группового раунда ЛЕ Александрия на своем поле сыграет против бельгийского Гента, а Вольфсбург отправится в гости к Сент-Этьену.