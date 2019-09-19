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Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)

Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
23:52 Чт, 19 Сентябрь 2019 Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Александрия не смогла взять очки в первом туре группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

Второй представитель Украины в групповом раунде Лиги Европы Александрия играла против немецкого Вольфсбурга. Поединок проходил в Германии, на стадионе "Фольксваген Арена".

Вольфсбург - Александрия 3:1

Голы: Арнольд (20), Мехмеди (24), Брекало (67) - Банада (66)

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало

Александрия: Панькив — П. Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Довгий, Банада,  Лучкевич, Третьяков — Ситало

Лучшие моменты (1-й тайм):

Лучшие моменты (2-й тайм):

Вольфсбург на правах фаворита противостояния с первых минут игры взял под контроль мяч и искал подходы к воротам Александрии. По началу подопечным Шарана удавалось сдерживать натиск немецкого клуба, но на долго не хватило украинцев. На 20 минуте матча Арнольд решился пробить издали и как оказалось, к сожалению для украинских фанатов, не зря. Мяч после его удара оказался в воротах. Тут стоит отметить серьезную ошибку вратаря Панькива. 

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Не успели футболисты Александрии отойти после первого пропущенного гола, который был как снег на голову для украинской команды, как спустя четыре минуты прилетел второй. Адмир Мехмеди принял мяч в штрафной Александрии и эффектным ударом забросил снаряд за спину Панькиву. 

Пропустив два гола за короткий период времени александрийцы приуныли и чуть не пропустили еще и третий гол ближе к концовке первого тайма.

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Второй тайм прошел полностью под контролем хозяев поля. Раз за разом игроки Вольфсбурга создавали полумоменты у ворот команды Шарана. На 66 минуте после подачи со штрафного в исполнении Гречишкина все же удалось Александрии сократить разрыва в счете до минимального, гол забил Банада. Но буквально в следующей атаке с передачи Мехмеди Йосип Брекало забил третий гол в ворота Панькива, быстро вернув Вольфсбургу комфортное преимущество.

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На 83 минуте счет и вовсе мог стать разгромным, после навеса хавбека Вольфсбурга защитник александрийцев срезал мяч в свои ворота, но спасла перекладина.

Во втором туре группового раунда ЛЕ Александрия на своем поле сыграет против бельгийского Гента, а Вольфсбург отправится в гости к Сент-Этьену.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, ФК Вольфсбург, Новости футбола, Вольфсбург – Александрия.
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