В Венгрии Гуляш вывел из строя экс-игрока Динамо минимум на год (Видео)

Новости спорта:Украинский футболист Виктор Симчо получил ужасную травму в матче чемпионата Венгрии.

Вингер Дьёра Виктор Симчо сумел отличиться голом в матче второго дивизиона чемпионата Венгрии против Ньиредьгазы. Однако вряд ли украинец будет вспоминать эту игру с удовольствием – на 93-й минуте Мате Гуляш грубейше сфолил против него, и теперь Виктор пропустит от восьми до 12 месяцев.

Гуляш получил за свой фол красную карточку. Кроме нее в матче было еще три удаления (два – помощникам тренера).

Симчо выступал за юношескую команду Динамо U-19, а также провел два матча в составе сборной Украины U-17. Зимой 2017 года он присоединился к Дьёру на правах свободного агента.

После восьми туров Дьёр лидирует в турнирной таблице второго дивизиона с 17 очками.