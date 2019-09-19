Арсенал на классе разбил Айнтрахт в матче Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Лондонский Арсенал с уверенной победы на Айнтрахтом стартовал в групповом раунде Лиги Европы УЕФА.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F немецкий «Айнтрахт» проиграл английскому «Арсеналу» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч итальянский арбитр Давиде Масса. В качестве его ассистентов выступили Альберто Тегони и Стефано Алассио.

Айнтрахт — Арсенал 0:3

Голы: Уиллок, 38, Сака, 85, Обамеянг, 87

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — да Коста (Чендлер, 74), Камада, Кор, Соу, Костич — Дост (Пасиенсия, 66), Силва

Арсенал: Мартинес — Чеймберс, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 80) — Торрейра, Джака, Уиллок (Себальос, 72) — Смит-Роу (Пепе, 60), Обамеянг, Сака

Предупреждения: Хинтереггер, Кор, Камада — Уиллок, Колашинац, Чеймберс

Удаление: Кор, 79 (повторное предупреждение)

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Джозеф Уиллок, которому ассистировал Букайо Сака. В концовке матча счёт до крупного довели Сака с передачи Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг с паса Сака.

В другом матче группы F бельгийский «Стандард» обыграл португальскую «Виторию Гимарайнш» со счётом 2:0.

Во 2-м туре «Арсенал» дома сыграет со «Стандардом». «Айнтрахту» предстоит гостевая игра с «Виторией Гимарайнш». Оба матча состоятся 3 октября.