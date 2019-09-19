Вольфсбург - Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы Вольфсбург - Александрия.

Сегодня, 19 сентября, футбольный клуб Александрия играет исторический для себя поединок Лиги Европы. В соперниках у украинцев представитель Бундеслиги - Вольфсбург.

Вольфсбург 0:0 Александрия

Стадион: "Фольксваген Арена", (Вольфсбург). Главный арбитр – Халис Озкахья (Турция)

Начало поединка в 22:00.

Вольфсбург выйдет на этот матч в своих основных цветах:

Александрия сыграет в белом комплекте формы:

Составы команд:

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало

Александрия: Панькив — П. Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Довгий, Банада, Лучкевич, Третьяков — Ситало

Команда Владимира Шарана подходит к старту в Лиге Европы в полной боевой готовности и с хорошим настроением. У Александрии нет кадровых потерь, все футболисты живы-здоровы и готовы побеждать. Последние два матча в чемпионате УПЛ александрийцы уверенно выиграли, не пропусти при этом голов. Были обыграны Ворскла в гостях (0:1) и Днепр-1 дома (2:0). Украинцы хоть и являются далеко не фаворитом, но не тем не менее, будут стараться стартовать в групповом раунде ЛЕ с победы.

Вольфсбург очень хорошо играет на своем поле, что станет большой проблемой для подопечных Шарана. Немцы не проигрывали на своем стадионе с января месяца. Их серия без поражений насчитывает уже более 15 поединков.

Слова Оливера Гласнера перед матчем:

"Мы просмотрели несколько игр Александрии. Команда играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе Александрии свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как Шахтер и Динамо. Нас ждет непростое испытание, но от этого наша задача не меняется — только победа".

Слова Владимира Шарана перед матчем:

"Просмотрели все поединки Вольфсбурга в этом сезоне, все четыре игры в Бундеслиге и один товарищеский матч. Команда действительно очень высокого уровня. Брекало, Арнольд, Вегхорст – это очень сильные футболисты. Вольфсбург очень хорошо играет на контратаках – скорость, техника.

В завтрашнем поединке, конечно, фаворитом считается Вольфсбург. Но зная характер Александрии, мы сделаем все возможное, чтобы настроение у соперника было не таким хорошим, как ожидают игроки, тренеры и болельщики Вольфсбурга".