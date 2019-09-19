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Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)

Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)
10:01 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта:Дубль аргентинца в ворота Реала стал особенным.

Накануне ПСЖ разгромил Реал в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3:0.

Одним из героев прошедшего поединка можно смело назвать Анхеля ди Марию, который записал на свой счет два результативных удара.

Оформив дубль, Анхель покорил значимое достижение. Вингер стал лишь третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота Барселоны и Реала не менее двух голов. До этого подобное удалось бразильцу Марио Жарделу и украинцу Андрею Шевченко.

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)

Обзор матча: 

Напомним, вандалы оставили послание для Неймара возле стадиона ПСЖ. Рядом с домашним стадионом ПСЖ Парк де Пренс появилось послание для вингера парижан.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Анхель Ди Мария.
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