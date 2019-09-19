Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)

Вчера, 18 сентября, завершился 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Приводим результаты матчей второго игрового дня турнира.
Результаты матчей 18 сентября:
«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 0:0
«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 2:2
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:2
«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0
«Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия) – 1:2
«Динамо» (Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Реал» (Испания) – 3:0
«Шахтер» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3
Напомним, групповой этап Лиги чемпионов стартовал во вторник, 17 сентября. Смотрите обзор первого дня группового этапа.