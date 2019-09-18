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Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
09:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Вашему вниманию обзор всех матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов 17 сентября.

Вашему вниманию обзор всех матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов за 17-е сентября.

Лига Чемпионов 2019/2020 Групповой этап

Результаты матчей 17 сентября:

«Интер» – «Славия» 1:1

Голы: Барелла, 90+2 – Олайинка, 63

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку

«Славия»: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85)

«Лион» – «Зенит» 1:1

Голы: Депай, 50 (с пенальти) – Азмун, 41

«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле

«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси

«Аякс» – «Лилль» 3:0

Голы: Промес, 18, Альварес, 50, Тальяфико, 62

«Аякс»: Онана, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Блинд, Тальяфико, Альварес, Тадич, Промес, Дест, Нерес (Хунтелар, 83), Велтман, Зиеш (Ланг, 77)

«Лилль»: Меньян, Брадарич, Габриэл, Фонте, Челик, Андре, Сачшеш (Луис Араужо, 63), Иконе (Языджи, 63), Сумаре (Шека, 77), Бамба, Осимхен

«Бенфика» — РБ «Лейпциг» 1:2

Голы: Сеферович, 84 — Вернер, 69, 79.

«Бенфика»: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци (Р. Силва, 76), Фейса, Таарабт, Серви (Сеферович, 76) — Жота (Д. Тавареш, 67), Де Томас.

РБ «Лейпциг»: Гулачи — Орбан, Конате, Мукиэле — Демме, Сабитцер, Лаймер (Айдара, 39), Форсберг (Нкунку, 88), Хальстенберг (Клостерманн, 83) — Поульсен, Вернер.

РБ «Зальцбург» — «Генк» 6:2

Голы: Холанд, 2, 34, 45, Хван, 36, Собослаи, 45+2, Ульмер, 66 — Лукуми, 40, Самата, 52.

РБ «Зальцбург»: Станкович — Кристенсен, Рамалью, Вобер, Ульмер — Минамино, Бернед, Юнузович, Собослаи (Окугава, 62) — Холанд (Дака, 72), Хван.

«Генк»: Куке — Мехле, Деваест, Лукуми, Уронен — Берге, Грошовски, Хейнен (Онуачу, 86) — Ндонгала (Хаджи, 72), Самата, Ито (Бонгонда, 46).

«Боруссия» Д — «Барселона» 0:0

«Боруссия»: Бюрки — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Азар (Брандт, 73) — Алькасер (Бруун Ларсен, 87).

«Барселона»: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг — Гризманн, Суарес, Фати (Месси, 59).

«Наполи» – «Ливерпуль» 2:0

Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90+2

«Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Кальехон, Аллан (Элмас, 75), Руис, Инсинье (Зьелински, 66) — Мертенс, Лосано (Льоренте, 69)

«Ливерпуль»: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Шакири, 87), Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 66) — Салах, Фирмино, Мане

Челси» – «Валенсия» 0:1

Гол: Родриго, 74

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума (Жиру, 73), Кристенсен, Томори, Алонсо, Маунт (Педро, 16), Жоржиньо, Виллиан, Ковачич (Баркли, 80), Абрахам

«Валенсия»: Силлессен, Габриэль Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Кондогбиа, Коклен, Парехо, Черышев (Диакаби, 90), Гамейро (Макси Гомес, 70), Родриго (Ли Кан Ин, 90)

Сегодня, 18 сентября в Лиге чемпионов стартует донецкий Шахтер. Горняки в Харькове примет Ман Сити Александра Зинченко.

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