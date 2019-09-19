Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)

Новости спорта:Киевское Динамо с трудом, но все же победило Мальме в стартовом матче ЛЕ.

Сегодня, 19 сентября, стартовала Лига Европы. Динамо в первом матче принимал шведский Мальме.

Букмекеры называли Динамо явным фаворитом, однако было много и скептиков, ведь киевляне в последнее время не блещут результатами. Их серия без побед длилась уже шесть матчей. Тем не менее, именно в еврокубковом матче эта серия оборвалась.

Динамо — Мальме 1:0

Гол: Буяльский, 84

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73), Вербич.

Мальме: Далин — Беймо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон (Галл, 86), Левицки, Баширу, Рикс — Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Предупреждения: Вербич — Кристиансен.

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В первом тайме был очень блеклый футбол. Мальме отвечало контратаками лишь к 30-й минуте, далее отдав инициативу Динамо, но киевляне ничего толкового создать не смогли.

Все поменялось во втором тайме. Уже к 60-й минуте хозяева не выпускали Мальме со своей половины, а вскоре и со своей штрафной. За этот период забивать могли Вербич, Родригес и Буяльский. На 84-й минуте Виталию Буяльскому выпал ещё один шанс забить, на этот раз он им воспользовался и вывел Динамо вперед.

За оставшиеся время гости пытались сравнять счет, но создать даже опасный момент игроки Динамо своим оппонентам не позволили. Как следствие, тяжелая, но очень важная победа игроков Алексея Михайличенко.