Моуриньо надеется сменить Зидана на посту наставника Реала

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо надеется в будущем возглавить мадридский Реал.

Жозе Моуриньо ожидает возвращения в мадридский "Реал", утверждает The Sun. Из-за давления на нынешнего наставника королевского клуба Зинедина Зидана, бывший рулевой "Реала" ждет звонка от руководства клуба.

Моуриньо, который провел три года в Мадриде в период с 2010 по 2013 год, не работал с тех пор, как покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

При этом испанская пресса сообщает, что доверие к Зинедину Зидану постепенно снижается. К тому же в социальных сетях болельщики клуба ввели Жозе Моуриньо в тренд и поддерживают в Twitter.

Напомним, что лос-бланкос потерпели поражение в Лиге Чемпионов со счетом 0:3 от "Пари Сен-Жермен", который играл без звездных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе, после чего среди болельщиков появились призывы сменить тренера команды.