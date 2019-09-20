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Госбюджет-2020: Кабмин хочет дать средства на поддержку агропромышленного комплекса

Госбюджет-2020: Кабмин хочет дать средства на поддержку агропромышленного комплекса
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кроме того, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто сейчас ее арендует.

Кабинет министров планирует направить все 4,4 млрд грн, предусмотренные на поддержку агропромышленного комплекса в проекте государственного бюджета на 2020 год, на удешевление кредитных ставок фермерам, которые после открытия рынка земли захотят купить участки.

Об этом во время представления проекта Госбюджета-2020 в парламенте заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Проводя земельную реформу, мы с вами должны сделать главное – защитить собственников паев, защитить небольших фермеров и людей, которые работают на земле и хотят купить землю. Потому мы должны им дать долгий и дешевый ресурс. Потому эти 4,4 миллиарда сейчас записаны на программу удешевления кредитов. Это будет сделано в двух формах. Форма номер один – непосредственно дотирование ставки. Форма номер два – создание фонда, в который будут вносить средства, в том числе и наши международные партнеры, чтобы гарантировать часть кредита, чтобы банки выдавали кредиты с большей готовностью", - сказала она.

Вчера, 19 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска рынка земли сельхозназначения ее смогут купить только украинцы или украинские компании. Кабмин планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

До этого глава государства поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

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Премьер-министр Алексей Гончарук 19 сентября заявил, что Кабмин предлагает открыть рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Среди прочего, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто сейчас ее арендует.

До этого времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

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19 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Нацбанк, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Госбюджет-2020.
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