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Проект госбюджета-2020: сколько средств направят на образование и кино

Проект госбюджета-2020: сколько средств направят на образование и кино
11:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Минобразования

Новости Бизнеса:Госбюджет-2020 впервые предусматривает средства на фонд развития высшего образования.

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает выделение 136,4 млрд грн на образование, в том числе 300 млн грн – на развитие фонда развития высшего образования, заявляет министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"На образование запланирована общая сумма 136,4 млрд грн. Это заложено финансирование и на образовательную субвенцию, и на финансирование новой школы, и на заведения высшего образования, на инклюзивное образование. Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн грн на развитие фонда развития высшего образования, то есть развитие именно науки", - сказала Маркарова в пятницу, представляя проект госбюджета в сессионном зале Верховной Рады.

Она также рассказала о вопросах финансирования культуры и информационной сферы, которые сейчас скоординированы в одном министерстве.

"На поддержку кинематографа – 1,3 млрд грн, на продолжение строительства важных объектов в этой сфере, на развитие украинской книги, на музейное дело - 1,4 млрд. грн. Главное – прошу обратить внимание, что на общественное вещание заложено полное финансирование, как и требует закон, 2 млрд грн", - отметила Маркарова.

Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)

Согласно проекту госбюджета-2020, из общего предусмотренного объема годовых расходов на образование 77,5 млрд грн предусмотрено на образовательную субвенцию (зарплата учетилей и сотрудников инклюзивно-ресурсных центров), 1,4 млрд грн – на поддержку Новой украинской школы (в т.ч. 1,06 млрд грн на обеспечение учеников младших классов учебными приспособлениями и современной мебелью и 361 млн грн на повышение квалификации учителей), 0,5 млрд грн – на инклюзивное образование.

Затраты на развитие культуры и информационной сферы, согласно проекта Госбюджета, составят 8,6 млрд грн. В частности, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире предусмотрено 100 млн грн.

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Верховная Рада, Минфин, Оксана Маркарова, Госбюджет-202, Бюджет-202.
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