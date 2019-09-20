Депутаты приняли проект Госбюджета-2020 Маркаровой

Новости Бизнеса:Министр финансов убедила нардепов в эффективности и реалистичного проекта государственного бюджета.

Верховная Рада приняла к рассмотрению проект государственного бюджета на 2020 год.

Как передает корреспондент, министр финансов Украина Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

В заключение Маркарова отметила: "Бюджет - это финансовый документ. Он должен быть реалистичным... Наша задача - сделать так, чтобы не на один год увеличить зарплаты и потом опять загнать Украину в кризис, а для того, чтобы развить экономику. Чтобы это увеличение и образования, и медицины, и зарплат, и пенсий, которые заслуживают наши пенсионеры, было устойчивым и на много лет".

В связи с этим она призвала народных депутатов поддерживать инициативы правительства, в частности, законопроекты о концессии, о приватизации, которые, по словам министра, дадут возможность перейти от 3% до 5% роста.

"Представление проекта закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" завершено. Согласно ст.154 регламента Верховной Рады Украины, проект закона ... считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - сказал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, проект Министерства финансов Украины по государственному бюджету Украины на 2020 год базируется на майском прогнозе роста ВВП. Кроме этого, он предусматривает сохранение действующих налоговых ставок. Помимо этого, правительство впервые за долгое время не будет вносить в законопроект о Государственном бюджете изменений в Налоговый кодекс.

Кабинет министров планирует направить все 4,4 млрд грн, предусмотренные на поддержку агропромышленного комплекса в проекте государственного бюджета на 2020 год, на удешевление кредитных ставок фермерам, которые после открытия рынка земли захотят купить участки.