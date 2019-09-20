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Госбюджет-2020 не будет содержать изменений Налогового кодекса

Госбюджет-2020 не будет содержать изменений Налогового кодекса
11:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Все доходы государственного бюджета на следующий год будут базироваться на текущих процентных ставках.

Правительство впервые за долгое время не будет вносить в законопроект о Государственном бюджете изменений в Налоговый кодекс.

Об этом, представляя законопроект о Государственном бюджете на 2020 год, сказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент.

"Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс, все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках", - сказала Маркарова.

Она отметила, что стратегическими целями правительства являются максимальное ускорение экономического роста и переход этого роста в благосостояние наших граждан.

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"Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и на тех макропоказателях, которые утверждены предыдущим Кабмином в мае 2019 года", - сказала Маркарова.

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Она отметила, что в данном бюджете будет рост расходов по всем бюджетным сферам, однако для этого необходимы значительные шаги со стороны парламента.

"Это и снижение коррупции, и приватизация госпредприятий, и запуск концессии для того, чтобы инвестиции зашли в Украину", - сказала Маркарова и напомнила, что данный документ является сбалансированным и реалистичным, предусматривает финансирование всех приоритетных расходов.

Напомним, Кабинет министров совместно с Национальным банком проводит серьезную работу над снижением учетной ставки в следующем году.

Ранее сообщалось, в НБУ считают, что инфляция в Украине будет постепенно снижаться, поэтому было принято решение о снижении учетной ставки.

 
 
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Налоговый кодекс, Оксана Маркарова, Госбюджет-2020.
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