Гончарук анонсировал новое снижение учетной ставки: сроки

Новости Бизнеса:Кабинет министров совместно с Национальным банком проводит серьезную работу над снижением учетной ставки в следующем году.

Правительство Украины в период лета-осени следующего года намерено снизить учетную ставку по кредитам до 11-12% годовых, что позволит создать комфортные условия для развития украинской экономики. Об этих планах заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в правительстве стремятся снизить процент кредитования до 11-12% и понимают, как это сделать. Гончарук отметил, что правительству предстоит сложная, но выполнимая работа по использованию доступного инструментария в Национальном банке и анализе прогноза инфляции.

Премьер-министр напомнил о недавнем снижении учетной ставки на 0,5% - до 17% и выразил надежду на ее дальнейшее снижение.

Напомним, Алексей Гончарук, комментируя ключевые задачи правительства, называл удешевление кредитов одной из основных целей Кабмина.

Кроме этого, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в следующем году.

Национальный банк Украины в базовом сценарии предполагает снижение учетной ставки до 8% и инфляции до 5% в период следующих нескольких лет.