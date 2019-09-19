Скачать
Четверг, 19.09.2019
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября
Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"
Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"

Гончарук анонсировал новое снижение учетной ставки: сроки

Гончарук анонсировал новое снижение учетной ставки: сроки
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабинет министров совместно с Национальным банком проводит серьезную работу над снижением учетной ставки в следующем году.

Правительство Украины в период лета-осени следующего года намерено снизить учетную ставку по кредитам до 11-12% годовых, что позволит создать комфортные условия для развития украинской экономики. Об этих планах заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в правительстве стремятся снизить процент кредитования до 11-12% и понимают, как это сделать. Гончарук отметил, что правительству предстоит сложная, но выполнимая работа по использованию доступного инструментария в Национальном банке и анализе прогноза инфляции.

Премьер-министр напомнил о недавнем снижении учетной ставки на 0,5% - до 17% и выразил надежду на ее дальнейшее снижение.

Напомним, Алексей Гончарук, комментируя ключевые задачи правительства, называл удешевление кредитов одной из основных целей Кабмина.

Кроме этого, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в следующем году.

Национальный банк Украины в базовом сценарии предполагает снижение учетной ставки до 8% и инфляции до 5% в период следующих нескольких лет.

Кабмин намерен снизить реальную ставку по кредитам на покупку сельхозземель с 17% до 3% благодаря программе компенсаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Кредиты, Кредитирование, Алексей Гончарук, учетная ставка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
В НБУ раскрыли детали внедрения купюры в тысячу гривень
В НБУ раскрыли детали внедрения купюры в тысячу гривень
&quot;Страшилки об инопланетянах&quot;: Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь