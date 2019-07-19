Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке

Новости Бизнеса: НБУ рассчитывает снизить учетную ставку до 8%.

Национальный банк впервые обнародовал среднесрочный прогноз изменения учетной ставки.

Об этом сообщает FinClub.

Этот прогноз составлен на два с половиной года - до конца 2021 года.

"Базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Украина стала восьмой страной в мире, центробанк которой начал публиковать прогноз учетной ставки.

Раньше эту практику внедрили Грузия, Израиль, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, Чехия, Швеция.

"Мы одобрили решение с сегодняшнего дня начать публиковать прогноз учетной ставки в рамках ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза. Публикация прогноза процентной ставки является частью эволюционного процесса усиления прозрачности монетарной политики для центральных банков - таргетеров инфляции", - заявил Смолий.

"Самое стремительное снижение ставки ожидается в течение 2020 года вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий", - рассказал глава НБУ.

На рисунке НБУ показал, как менялся внутренний прогноз учетной ставки после каждого решения НБУ в последние несколько лет.

Регулятор рассчитывает, что публикация прогноза ставки сделает более понятной и прогнозируемой монетарную политику НБУ для всех стейкхолдеров.

"Такая информация будет полезна для бизнеса, аналитиков, домохозяйств. Она может понадобиться во время принятия инвестиционных решений, разработки планов бизнеса, одобрения решений по сбережениям", - перечислил Смолий.

"Прогноз ставки будет формировать ожидания участников рынка, что позволит НБУ усилить влияние учетной ставки на стоимость финансовых ресурсов и, в дальнейшем, на инфляцию. Значит, от публикации прогноза ставки выиграют все", - сказал Смолий.

Прогноз не является обязательством Национального банка, поэтому "учетная ставка может отклоняться от прогноза в случае изменения макроэкономических условий", сказал он.

Прогноз будет публиковаться в виде веерной диаграммы.

Центральная линия будет показывать прогноз учетной ставки по базовому сценарию, а полосы вокруг нее - доверительные интервалы, которые показывают вероятность того, что фактический уровень учетной ставки будет в пределах определенного диапазона значений.