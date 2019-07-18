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НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной

НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В НБУ подчеркнули, что решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, и персонализировать вопрос сотрудничества Украины с МВФ не стоит.

Отставка Кристин Лагард с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с ее переходом на должность президента Европейского центрального банка не повлияет на отношения Украины с МВФ, считает глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

"Журналисты задают вопрос, как это отразится на сотрудничестве Украины и МВФ. С моей точки зрения, не отразится, так как деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя Фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой", - написал Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, и персонализировать вопрос сотрудничества Украины с МВФ не стоит. "Что нужно сделать Украине для возобновления сотрудничества с Фондом? Здесь нет особых секретов. После завершения выборов в Верховную Раду нужно сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ", - добавил Данилишин.

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По его мнению, для согласования новой программы МВФ может выдвинуть такие требования, как минимальный дефицит госбюджета, продолжение структурных реформ, приватизация ряда госкомпаний, продажа земли сельхозназначения.

"Кроме того, известно, что МВФ предпочитает предоставлять странам-заемщикам кредиты при условии проведения ими антиинфляционной и антикоррупционной политики", - отметил Данилишин.

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НБУ, МВФ, Богдан Данилишин, Кристин Лагард.
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