Украина ожидает еще $2 млрд по программе МВФ

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины заложил в прогноз $2 млрд от МВФ в IV кв.-2019 по новой программе.

Обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) предполагает получение $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале, скорее всего, начнется новая программа с МВФ, и Украина примет $2 млрд. И также по $2 млрд (мы ожидаем) в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", – сказал он.

Сологуб подчеркнул, что такая оценка является экспертным комментарием. По его словам, если средства поступят немного раньше или немного позже, то это не будет иметь существенного влияния на другие макроэкономические параметры, кроме международных резервов.

Замглавы НБУ также оценил, исходя из примера других стран и размера квоты Украины в МВФ, что размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

"У нас нет никакого инсайда, это наша экспертная оценка", – еще раз отметил он.

Сологуб также сообщил, что Нацбанк в свой прогноз в качестве такой же экспертной оценки заложил еще один выход Украины на внешние рынки заимствований с еврооблигациями на сумму около $1 млрд.

Ранее сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Украину в августе, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.