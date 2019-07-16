Лагард уходит с должности главы МВФ

Новости мира: Кристин Лагард за 2 года до окончания срока полномочий объявила об уходе с должности директора МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит с этого поста.

Окончательно оно покинет должность 12 сентября, сообщается на сайте МВФ.

Как сообщалось, Лагард претендует на должность главы Европейского центрального банка. 9 июля министры экономики и финансов стран Евросоюза поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Лагард.

Ее кандидатуру должен утвердить Европейский парламент. Если это произойдет, 31 октября Лагард заменит на посту главы Европейского центрального банка итальянца Марио Драги.

Лагард работает директором-распорядителем МВФ с 2011 года. Срок ее полномочий должен был закончиться в июле 2021 года.